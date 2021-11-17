綜合《澳門日報》、《星島日報》消息，澳門特區行政長官賀一誠16日下午3時發表題為「凝心聚力、共創新局」的《2022年財政年度施政報告》。賀一誠表示，澳門計畫明年度提出修改澳門《國安法》。

會上，賀一誠首先回顧和總結了2021年的施政工作，評估2022年澳門發展形勢，並闡述了2022年特區政府施政總體方向，重點提出明年施政的主要任務。他表示，明年施政方針主要集中在防疫情、穩復甦、保民生、促多元、強合作、謀發展等方面。

賀一誠表示，澳門將堅持「總體國家安全觀」，全面落實維護國家主權、安全、發展利益的憲制責任，鞏固「愛國者治澳」的良好局面，進一步完善「愛國者治澳」原則的法律和制度保障。完善維護國家安全的配套立法，推動完成澳門《維護國家安全法》修法和澳門《通訊截取及保障法律制度》立法工作。加強國家安全執法，優化專責單位運作。以積極創新《憲法》和《基本法》的宣傳推廣方式，提高普法成效。

報導稱，賀一誠在出席施政報告記者會時表示，澳門《國安法》自2009年頒布至今逾十年，國際形勢、地區安全要求等出現變化，也有好多新的規範，所以政府會適當修改。他說，澳門至今未曾動用《國安法》，沒有相關的執行經驗。

賀一誠指出，修改澳門《國安法》必定嚴謹，離不開澳門《刑法》。刑訴法內對國安有不少細化條文，會在法案再次引用相關條文。原法案定義比較概括，現時世界形勢已有變化，澳門《國安法》需要與時俱進配合，因此修法會清晰法案定義，避免混淆。他還說，修改《國安法》應該會公開咨詢，相信保安司司長會做有關工作。

賀一誠重申，修例是清晰國安定義，適應國家的《國安法》及《香港國安法》。他強調，一個不違法的人、良好的公民不需要擔心國安法，維護國家國安法是每一個公民的責任。