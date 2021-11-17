弘煜科技與遊戲新幹線聯合發行的國產經典戰棋手機遊戲《風色幻想SP手機版》，昨（16）日改版開放主線劇情第五章、全新玩法「終焉之塔」及提升等級上限至60級，並同步舉辦「惡魔貓慶典」改版活動，帶來「十連召集令」、「幻晶石」等多項好禮！

全新主線劇情開放

改版開放第五章主線劇情「背叛」，隨著劇情推展，「修」在與天界之門的聖者「迪耶」交談後，更加堅定決心要取得「魔劍．深黯」的力量，才能阻止持有「聖劍．火羽」的「菲里德」，而「菲里德」獲得天界之門的力量後，將啟動飛空戰艦「芙蕾雅號」進攻大陸上最大的反抗勢力，並派遣新月將軍「潔茜卡」、「蕾妮」前往迪約夏王國的交接處「鐵道鎮」，阻止「修」等人取得魔劍，迪約夏王國與新月帝國之間的戰爭即將一觸即發。

「終焉之塔」無盡的征戰之途

由「引路人」世代觀測的傳說之塔「終焉之塔」，降臨在動盪不安的風色大陸上，傳聞塔內居住各種傳說級魔獸，又被稱為「魔獸之塔」。在世界發生毀滅危機時，「終焉之塔」就會現蹤見證世界的最後一刻。

全新玩法「終焉之塔」系統，玩家需要一關一關依序挑戰推進，各個關卡有著不同類型的地形變化及限制條件，如何派遣合適的屬性角色、設置陣列排放、研擬攻防策略，都將考驗著大家的智慧。順利完成通關，還能獲得專屬獎勵，而排行榜中也會登錄各類排名資訊，唯有不斷挑戰，才能留下傳奇篇章。

全新玩法「終焉之塔」

新功能、慶典活動同步推出

本次除了開放等級上限60級、可強化現有英雄之外，還能透過第五章主線關卡收集材料製作全新的四階能力裝備，以對應不同關卡出戰使用。官方除了將持續推出新英雄故事，也預計12月加入專屬節慶的特別英雄，帶給玩家嶄新的遊戲體驗。

歡慶改版，遊戲同步舉辦「惡魔貓慶典」活動，於活動期間每日登入就能獲得最多7次的「十連召集令」，還有「新章開放簽到」活動天天簽到領取「幻晶石*200」，累計14天共可獲得「幻晶石*2800」，而創建新帳號也有「克羅托秘藥*100」、「十連召集令*3」、「SSR裘卡」等專屬獎勵！

期間限定「惡魔貓慶典 」

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