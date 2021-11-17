據美國華盛頓郵報16日報導，幾位知情人士透露，白宮預計很快就會宣布美國總統拜登和其他美國政府官員都不會出席北京奧運會。

消息人士指出，美國政府在技術上仍未做出決定，但已向拜登提出正式建議，預計他會在本月底前批准。

消息又稱，這種外交抵制，旨在回應中國侵犯人權，但同時不影響美國運動員參賽。同時，習拜會已在16日落幕，拜登政府少了延遲宣布外交抵制冬奧的理由。而美國將知會盟友外交抵制冬奧的決定，讓他們決定是否跟進。

稍早前外媒曾經報導，中國國家主席習近平可望在習拜會上，邀請拜登出席北京冬奧會，但中美在峰會後的聲明，均未有提及有關事情。白宮方面也透露，冬奧會未在長達3個半小時的「習拜會」上被提及。

中國外交部先前表示，堅決反對借所謂「人權問題」發起抵制北京冬奧會的任何倡議，促有關方面立即停止借奧林匹克運動搞政治操弄，勿站在各國運動員和冬奧運動愛好者的對立面。