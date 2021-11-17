因應疫情期間各國入境隔離措施，商務人士或是民眾出國探親等旅程天數跟著延長，中華電信針對中港澳、美加、新馬等鄰近國家以及歐洲地區推出「海量型漫遊上網方案」優惠服務，提供大用量、長天數的漫遊方案，滿足出國客戶行動上網需求，漫遊上網1天平均只要20元起。

中華電信表示，中港澳將提供30天15GB優惠價588元、30GB優惠價988元，另較多留學生前往的美加地區提供30天15GB優惠價1288元、美國30天20GB優惠價988元；另新馬泰越30天40GB上網量優惠價988元、歐洲30天6GB優惠價988元，漫遊上網1天平均只要20元起。中華電信更提供網路門市及APP快速申辦管道，讓您輕鬆享受最超值、最安心的便利漫遊服務。

針對上網用量較少的客戶，中華電信也推出升級版輕量型方案，使用天數延長不加價，針對疫情期間仍有許多商務人士往返的中港澳地區，輕量型方案使用天數延長為15天，1GB優惠價249元、2GB優惠價349元，平均1天只要17元起；新馬泰越的輕量型方案使用天數同樣延長為15天，1GB優惠價149元、2GB優惠價249元，以1天最低平均不到10元的銅板價，享受手機漫遊上網服務。

另外廣受台商青睞的「台商一路發」月租型方案，每月優惠價1688元，讓身在中港澳或新馬泰越的客戶可享漫遊上網無限瀏覽，隔離期間也能輕鬆上網免翻牆。