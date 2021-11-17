45歲女星林心如近日在社群平台為新戲宣傳，PO一組穿著摩登的時尚照，其中一張卻被網友驚覺女星劉品言也穿過，引起話題。

林心如昨（16日）在臉書上傳4張美照，替本月26日上映的Netflix新戲《華燈初上》曝光，其中一套造型，只見她穿著溫柔奶茶色套裝，貼身過膝長裙中和硬挺的西裝外套，讓整體穿搭女人味十足，加上內搭僅穿深U內衣，隱約露出北半球，中空設計襯托平坦腹部，纖細又有曲線的體態，看不出來是生過孩子的媽媽。

不過，眼尖網友赫然發現劉品言提前1天就亮相過這套衣服，E罩杯豐滿上圍顯得視覺效果更好，唯一不同的是兩人的高跟鞋不同款，劉品言穿著一款跟部懸空的特殊美鞋，表示超喜歡這雙，網友留言大呼：「感覺走起路更難了」、「天哪！ 這鞋太難駕馭了！！仰慕」、「超美」。

事實上，林心如、劉品言都在《華燈初上》有吃重的戲份，林心如在劇中飾演日式酒店老闆娘，和楊謹華彼此扶持卻也暗懷鬼胎；劉品言飾演店內年資最輕的小姐，身材惹火、常笑得花枝亂綻，這一群由媽媽桑帶領的女人們，將於周遭男客譜出愛恨情仇，同時捲入撲朔迷離的刑事案件。