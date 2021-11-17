繼台積電將到高雄設廠後，聯發科執行長蔡力行昨提到，晶圓產能需求很大，聯發科跟台積合作密切，他們去高雄設廠，如果聯發科適合的話當然會去。對此，高雄市長陳其邁今（17）日也公開向聯發科招手直說，非常歡迎全球具有競爭力的廠商，市府會提供好的投資環境，吸引大廠進駐。

有關聯發科是否跟隨台積電腳步也到高雄投資？高雄市長陳其邁今在議會休息時間受訪時提及，半導體產業分為三塊包括IC設計、晶圓製造、封裝測試，誠如大眾所知，晶圓製造與全球的封裝測試兩大廠都在高雄投資，因此要發展完整半導體生態系，IC設計是重中之重。

陳其邁表示，對於任何在晶片設計的公司都非常歡迎，這也是我們的目標，再加上現在5G，或是車用等應用晶片，在全球不僅是供貨短缺，更多的應用服務包括5G AIoT的應用服務設計，有需求當然就會帶動設計，設計就會帶動晶圓製造，然後封測，形成半導體生態系。

陳其邁直說，對於像是聯發科這種全球相當具有競爭力的廠商，市府也要向他們招手，會提供好的投資環境，吸引他們一起來，能夠發揮「1＋1＋1大於3」的效果，未來在高雄在整個半導體產業從設計、製造到封裝，都是半導體產業最好的地方。