周三香港股市開低後一度下挫近200點，但目前跌幅收斂，恆生指數下跌約85點或0.33%，為25628點。國企股(H股)跌0.4%，為9189.25點。

創科實業逆勢上漲2%，在藍籌股中表現最佳。其最大客戶、美國大型零售商家得寶上季業績表現遠優於市場預期。

恆生科技股指數下跌0.75%。騰訊昨天漲破位於百日線的反壓區，目前漲逾1%，為港股帶來支撐。

阿里巴巴和京東將於周四公布財報，目前分別下跌0.73%和0.53%。

網易上季淨利季減10%，目前股價下跌逾3%，稍早前一度跌逾5%。

其餘科技股漲跌互見，聯想跌2.3%，快手跌0.7%，小米跌0.5%，舜宇光學跌3.4%，美團跌逾1%，攜程大跌4.8%%。

波羅的海乾散貨指數（BDI）連跌第4天，航運股全面走跌。對BDI較敏感的太平洋航運連跌第6天，目前跌1.8%，稍早前一度跌近6%。中遠海控、東方海外、海豐、中遠海發亦表現疲弱。