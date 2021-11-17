受到寶鋼等報價開低，中鋼(2002)12月內銷盤價開出平低盤，為自去年7月以來，近一年半首度降價。隨著中鋼開低盤，中鴻(2014)12月內銷盤價也可能開低。

中鋼受到內銷盤價開低影響，股價續弱勢整理，中鴻因盤價看跌，股價表現也受壓抑；不過，鋼廠前三季獲利創高比比皆是，新光鋼(2031)領軍，燁輝(2023)、盛餘(2029)等股早盤股價均走穩，逐步反應第四季旺季不如預期的影響。

以中鋼為首，新光鋼等多家鋼廠前三季獲利創高，今早中鋼股價仍受抑，但整體鋼鐵股漲多跌少，醞釀跟上台股多頭步調。

以業績來看，中鋼僅12月單月盤小跌，預期對第四季業績影響有限。中鋼第四季營運可維持高檔，全年獲利將創新高。

鋼價展望方面，中鋼認為鋼價是短期小幅修正，對明年看法仍正面，且看好美國基礎建設法案有利後續台灣鋼鐵產業。

中鋼12月內銷盤價開出平低盤，為自去年7月以來，近一年半首度降價，本次平均降幅為1.65%。隨著中鋼降價，中鴻12月內銷盤價也面臨降價壓力，但全年業績亦可望同步創新高。

展望後續鋼價，中鋼認為，須密切觀察市場情況，尤其是中國低價鋼材外銷狀況；不過，歐美地區鋼價居高不下，日韓鋼價穩建；隨著下游庫存也正逐步去化，加上明年用鋼需求仍看成長，中鋼並不認為跌價成為趨勢、對明年鋼市行情仍看正向。