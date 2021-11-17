拜習會昨日登場，外界關注美方對支持台灣的態度。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應今日召開記者會表示，美國國務院已經發出新聞稿「強烈反對片面改變現狀及破壞台海穩定的現狀」，台灣媒體別被中國大外宣影響。

蔡適應指出，拜登長年來對台灣的言論主張，包括就任總統後在日、韓、歐盟G7會議時說「台海穩定是重要的事」，今年8月阿富汗政權移轉時拜登表示「台灣跟阿富汗不一樣，美國信守跟夥伴的承諾，對台灣攻擊就如同對北約攻擊。」10月時白宮又重申美國立場就是《台美關係法》等等，不勝枚舉。

蔡適應說，拜登昨日提到，堅決強烈反對片面改變現狀及破壞台海穩定的行為。拜登對支持友邦的態度不容懷疑，反倒是中國利用官方媒體做大外宣，企圖營造台灣是中國內政問題，事實上歐美都看得很清楚，台灣問題是國際問題。

劉世芳表示，美國國務院的新聞稿原文中，也提到「強烈反對片面改變現狀及破壞台海穩定的現狀」，呼籲台灣少數的媒體，不要被中國大外宣影響，亂湊說美國支不支持台獨等等。