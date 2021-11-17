新竹縣消防局、警察局近日展開「換工」計畫，由警察傳授基本防身運用。（翻攝照片）

新竹縣政府消防局、警察局日前以「換工精神」，由消防員傳授警察CPR技巧、警察教導消防員防身術，達到1＋1大於2的精神，打造新竹縣的安全防護網，也使消防員在遭受患者不理性攻擊更具防護力，警察處理交通意外亦有機會挽回事故患者一命。

新竹縣消防局今年發生數起在出勤救護時，遭受患者言語、肢體暴力等意外，而警方時常處理交通事故，若具有急救技巧，亦有機會在意外現場協助患者。

此次警、消「換工」也創全國之先，新竹縣消防局緊急救護科長劉彥承表示，計畫預計在1個月內完成，為警察局量身打造急救課程，包含生命徵象的監測、CPR操作、AED使用以及患者危急程度的判別等，將以10天、20梯次，訓練每位警察，測驗合格後也將製發證明。

新竹縣警察局訓練科長孟繁忠表示，將由局內資深教官協助教學，內容包含基本防身運用、危機判斷、緊急狀況處理等，希望能使每位消防員在執勤時都能平安順利。

新竹縣消防局長孫福佑指出，20多年前，警、消同屬警察單位，後因配合災害防救體系及業務需要，才成立消防局，新竹縣也是全台最早成立消防局的縣市。新竹縣警察局長吳敬田表示，警、消在許多業務上都有交流機會，彼此密不可分，期望透過此次合作，共同守護縣民的安全。