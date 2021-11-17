台灣企業永續獎17日頒獎，台電作今年規劃循環經濟策略藍圖，四度蟬聯台灣企業永續報告白金獎，台電也獲得台灣永續企業績優獎及創意溝通領袖獎肯定。台電表示，會持續回應國際能源轉型及永續發展趨勢，並以多元方式與社會溝通，不負獎項肯定。

台電表示，2021年台電永續報告書以「循環永續、智慧台電」為題，規劃「減煤」、「減污」、「減碳」三部曲，積極推動綠能發展，強化電網韌性，並積極發展智慧電網、儲能系統，落實能源轉型目標；另以「資源永續」概念，將煤灰、廢水再利用，更發展循環經濟商業模式，拿下能源產業永續報告獎最高白金獎肯定，與鴻海、聯電、中華航空等企業同享白金榮耀。

台電同時也於公司治理、環境永續及社會共融三面向獲得肯定，拿下台灣永續企業績優獎。台電指出，台電成立永續發展委員會，落實公司永續策略與治理。針對氣候變遷影響，台電從源頭減少排放，於2020年執行872次降載減排，火力機組溫室氣體淨排放強度也較2016年減少6.52%，更擬定「循環經濟策略藍圖」，建立循環經濟商業模式及提升資源使用效率雙構面，將廢棄礙子、木橫擔設備及發電後產生的煤灰副產品製成杯墊、燈座等文創商品，獲得廣大迴響。