中美兩國領導人16日舉行的視訊會晤對世界具有重大意義，《環球時報》引述多名美國事務專家和分析人士稱，中方在會晤中提出新時期中美相處的「三點原則」和「四個優先事項」，並再次重申自身在主權、社會制度等核心利益上的紅線，顯示中國正在對中美關係的構建發揮更加主導、重要和穩定的作用。美國儘管在會晤後發佈的聲明中未明確聚焦「雙邊合作」，但口吻已較此前有所緩和。

★中方強調「相互尊重」，糾偏美國「對抗但不傷及自身」對華路線

據媒體報導，此次會晤由拜登政府發起。開場白後雙方進入閉門會議，會晤分兩個半場舉行，共歷時三個半小時。有分析認為，中美領導人尋求通過此次視訊會晤為兩個大國間的緊張關係降溫——自拜登1月份上任以來，兩國充滿火藥味的關係並未得到實質改善。在此次會晤中，「雙方在對外公開的開場白中對彼此釋出友好信號，並表示會就共同關切的領域展開對話。」

據新華社的通稿稱，雙方就事關中美關係發展的戰略性、全局性、根本性問題以及共同關心的重要問題進行了充分、深入的溝通和交流。習近平在會晤中強調，新時期中美相處應該堅持三點原則：一是相互尊重，尊重彼此社會制度和發展道路，尊重對方核心利益和重大關切，尊重各自發展權利，平等相待，管控分歧，求同存異。二是和平共處。不衝突不對抗是雙方必須堅守的底線。三是合作共贏。中美利益深度交融，合則兩利、鬥則俱傷。要堅持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你輸我贏。

而白宮16日發布的通稿稱，拜登在會晤中強調了管理戰略風險的重要性，並稱兩國需要設置「護欄」，以確保競爭不會演變成衝突，並應保持溝通管道順暢。此外，白宮通稿還提及美國對中國新疆、香港等問題「表示關切」，並稱將和盟友一道保證「二十一世紀的規則」和一個「自由、開放、公正的國際體系」。

「中美新聞通稿有不少共同點，也反映出兩國對彼此關係的理解有明顯差異」，中國外交學院美國事務專家李海東表示，首先，中國傾向於現在宏觀上確定原則、目標和優先事項，再推進具體的合作議題，而美方和往常一樣，仍然更專注於新疆、西藏、台灣等西方認為需要關注的老套議題。

他這樣分析，「在選舉政治下，拜登政府無法從長遠著眼中美關係，因此更傾向於關注可向其國內受眾解釋、交代的議題，目標仍是國內選票；而中國則既有對兩國關係的長遠和明確規劃，也有眼下希望努力推進的優先議題，這顯示出中國正在對中美關係的構建發揮更加主導、重要和穩定的作用。」

中國社科院美國事務專家呂祥指出，格外值得注意的是，中方把「相互尊重」放在「三點原則」的第一條，這顯示出中方認為「相互尊重」是中美兩國能發展穩定、建設性關係的基本前提，也是對美國「與華對抗但不傷及自身」觀點的一種明確回應和糾偏。

呂祥表示，自2018年以來，美國持續插手中國新疆、香港等問題，中國將此視為一種極大的不尊重，甚至是一種惡意對抗。因此，中方此次實際上重新組織了此前曾提出的新型大國關係中的內容，把「相互尊重」調整放在了首要地位。

呂祥認為，中美兩國的通稿反映出，兩國在設置中美關係時的目標存在明顯差異。美國所說的「防止競爭演變成衝突」，本質上是在「操縱競爭」，即希望在打壓中國的同時自身利益不受到任何損害。而中國則認為，美國不可能奢望一邊在一些領域損傷中國的利益，同時在另一些領域得到中國的合作和支持。

★中方強勢重申涉台紅線，向美釋放「最直白」信號

新華社通稿顯示出，中方在此次會晤中再次強調了在主權、制度、安全和發展權利等核心利益上的立場與紅線，尤其有關台灣問題的表述引發多方關注。

中方通稿稱，習近平在會晤中強調，台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，「這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。」他同時表示，中國大陸是有耐心的，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中國大陸將不得不採取斷然措施。

對於中方這一表態，有外國媒體人在社交媒體上認為，這是中國近期就台海問題釋放的「最直白、坦率」的信號。李海東認為，中方的通稿中明確提及，拜登重申美國政府不支持「台獨」，同時不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。這些表態釋放了積極的信號，與中方立場匹配度較高。但需要注意的是，白宮發佈的新聞稿中並沒有提及上述內容，這顯示出美方有意識地「剝離」了這些信息，以迎合國內政治和反華氣氛需要，這意味著美國是否履行其上述承諾仍然需要打一個問號。

★元首會晤對「中美衝突只會深化」的情緒化鼓譟有降溫作用

不過，多名專家均指出，從整體政治氣候上來看，此次會晤仍然釋放出積極信號，並將為兩國關係下一階段的發展發揮戰略引領作用。南京大學國際關係學院朱鋒表示，此次會晤並非旨在聚焦具體議題的解決，更重要的是達成原則、確立共識、明確方向，因此沒有在具體問題上達成協議在意料之中。

「從短期來看，元首會晤為兩國關係注入了『清醒劑』，對於『中美衝突只會深化』的情緒化鼓譟有著降溫作用。」朱鋒認為，接下來，兩國政治、經濟、社會部門應該進行更多坦誠、務實的接觸和討論，儘管未來中美如何建立既能公平競爭、又能務實合作的新軌道，對兩國來說仍是巨大戰略考驗。

在此次會晤中，中方強調，中美應著力推動四個方面的優先事項：一是展現大國擔當，引領國際社會合作應對突出挑戰；二是推進各層級各領域交往，中美可以利用兩國外交安全、經貿財金、氣候變化團隊等對話渠道和機制平台，推動務實合作，解決具體問題；三是以建設性方式管控分歧和敏感問題，防止中美關係脫軌失控；四是加強在重大國際和地區熱點問題上的協調和合作，為世界提供更多公共產品。

中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，中美關係是世界上最重要的一對雙邊關係，因此此次會晤對世界來說也有重大意義。「一方面，它向外界傳遞出中美兩國始終保持對話溝通，這對當前世界走出疫情、復甦經濟、共同應對全球性重大問題具有穩定信心的重要作用；另一方面，此次會晤也對全球治理和政治經濟秩序前景注入了不可替代的『正能量』。」