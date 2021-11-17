大中(6435)法說報喜，看好MOSFET(金氧半場效電晶體)至少旺到明年上半年，今早盤反映利多，以159.5元鎖住漲停，同族群杰力(5299)大漲逾6%，尼克森(3317)、富鼎(8261)盤中漲幅均大於3%。

大中第三季合併營收為8.28億元、年成長11.2%，稅後淨利1.42億元、年成長82.5%，每股獲利4.25元，單季毛利率28.6％、年增10.2個百分點；累計前三季合併營收22.88億元，稅後淨利為3.09億元、年成長84%，每股獲利為9.27元，已經超越去年全獲利，前三季毛利率為24%，相較去年同期成長6.23個百分點，若無意外，大中今年獲利將挑戰歷史新高。

以台系MOSFET來看，由於國際IDM廠商在5G、電動車等高階市場的MOSFET訂單已相當強勁，目前產能供不應求，因此難以供應中低階的消費性電子市場，因此，部分MOSFET訂單順勢由台系MOSFET廠商承接，帶動今年營運表現亮眼。

TrendForce指出，2020年全球MOSFET市場規模為79億美元，與2018、2019年相近，2021上半年由於消費性電子市場需求居高不下，MOSFET無論是在出貨量或平均售價皆有成長，2021年整體市場規模將達97億美元，年成長22.8%。

TrendForce進一步說，MOSFET是功率半導體元件最大市場，穩定性優良，適用於AC/DC Converter、DC/DC Converter、Power Stage等，因此常用於工業、汽車、消費性電子、通訊、運算等領域。從功率半導體元件市場來看，用於工業領域比重最高，包括電機控制、軌道交通、無線電力供給、能源控制、智慧電網等領域，占比長期大於三成，預計2021年將達35%；再來則是汽車應用占29%，將隨著新能源車/電動車發展讓車用、高壓MOSFET市場逐漸擴大。此外，消費性電子在2021年因筆記型電腦、智慧型手機、穿戴裝置、快充頭等需求提高，占比也達18%，而通訊、運算領域分別占10%與7%。

展望2022年，有鑑於消費電子市場需求預計持穩，車用市場將接續消費電子市場需求，成為MOSFET成長主要推動力，整體MOSFET市場規模將達100億美元。

大中看好因為目前半導體產能持續緊張，需求依舊無法滿足，加上有長短料問題，客戶端不敢貿然降低水位，看到MOSFET至少旺到明年上半年。