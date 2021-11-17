全球疫情趨穩，消費動能轉強，加以貨櫃塞港影響航運物流，供需失衡造成國際商品價格上揚，刺激國內廠商增產，使今年第三季與去年同期相比，國內能源消費增加5.9％；能源供給增幅達12.5％，來自煉油廠為滿足煉製需求使原油進口增加31.1％，其增幅較為劇烈，主因上年同季國際市場油品需求低迷，而本季已恢復以往水準所致。

能源局分析，工業部門含石化原料用之非能源消費，本季占61.7％，主要是來自國際市場對鋼品、石化原料與塑膠產品需求殷切，加以晶圓代工、IC封測產能滿載，廠商積極擴增國內產能，使工業部門能源消費增加13.4％。運輸部門本季占13.7％：從今年7月底起疫情警戒標準仍維持為第二級，交通量未恢復以往水準，使運輸部門能源消費減少10.1％。

住宅部門本季占8.7％，這是與防疫規定仍未全面鬆綁，民眾居家烹飪帶動用氣需求，惟本季平均氣溫低於上年同季，用電量減少，抵消用氣增幅，使本季住宅部門能源消費減少1.9％。服務業部門本季占6.7％，由於上年同季適逢振興方案挹注，加以本季餐飲、休閒娛樂與文教場所仍須維持內用席次降載等容留限制，影響其營運活動，導致本季服務業部門能源消費減少9.0％。