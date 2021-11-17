節能減碳、淨零碳排與循環經濟等全球性環保政策，讓各大汽車集團開始全面導入電能、智駕等創新科技。國際能源署（IEA）發布的《2021全球電動車展望報告》，預估2030年全球新售電動車比例將達到六成，也讓汽車供應鏈進入產品革命與產業轉型時期。台灣ICT業者橫跨顯示、資訊、電能、車用晶片等領域，在汽車產業邁向智慧化、節能化之際，具備成為全球最佳智慧車技術供應鏈角色，與汽車產業共同合作智慧車商機。

為讓台灣產業了解如何跨入智慧車供應鏈，與汽車行業進行跨業合作，並與新創廠商開發新商機，由台灣先進車用技術發展協會（TADA）、台灣區車輛工業同業公會（TTVMA）、亞洲．矽谷-物聯網產業大聯盟（ASVDA）共同主辦，台北市電腦商業同業公會（TCA）、資安應用服務聯盟（TCSASA）協辦的「全球智慧車風潮下台灣產業的新契機」研討會暨新創展示活動，即將在11月23日於集思台大會議中心B1柏拉圖廳登場。

TADA協會籌備處表示，本次研討會邀請到台灣恩智浦半導體業務副總經理臧益群、行競科技商務總監賀陳修、康舒科技策略行銷部經理陳柏良、凌華科技董事長特助胡勝雄、勤崴國際總經理黃晟中、TUV NORD Taiwan工業服務部資深技術經理林正偉、汽車專家總編輯林大維等車用電子產業專家，從智慧車應用趨勢、次世代電池系統與浸沒式冷卻、永續電源管理、自駕車關鍵技術、智慧車資安解法等議題，分享如何切入智慧車市場，並跨入電動車與充電基礎設施生態系。

此次活動也與國家新創品牌Startup Island TAIWAN一同合作，並邀請到麥迪創科技、秉承實業、起而行綠能、濎通科技、艾歐圖科技、耐能智慧、信通綠能、三維人等新創團隊，展示智慧座艙、AI影像辨識光學技術、電動汽車充電樁、GreenPHY處理器、自動駕駛運輸解決方案、車載安全輔助盒、碳化矽功率模組、車聯網服務數據平台等先進車用技術與創新智慧車應用解決方案。