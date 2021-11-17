日本43歲流行樂天后濱崎步，出道多年憑著亮麗外表、多變的風格以及獨特的唱腔，受到大批海內外粉絲的歡迎。但目前正在日本進行巡迴演唱會的她，6日才因一度「過敏性休克」緊急送醫治療，沒想到近日又傳出緊急開刀，嚇壞粉絲。

被封為「日本歌姬」的濱崎步，近期身體頻頻出狀況，除了在本月4日發現右腳踝骨折，還勉強上台外，6日的演唱會上她還突然感到身體不適，緊急送醫後才發現罹患「過敏性休克」，一度讓她意識不清，只好緊急取消7日的名古屋演唱會。只是沒想到才經過幾天，又被媒體爆出已秘密住院接受開刀治療。

根據日本媒體《Sponichi Annex》的報導，濱崎步近日雖身體欠佳，仍在14日於IG上曬出工作影片，透露這是手術前的最後一個工作，接下來她將接受右腳踝接合手術，才能健康的回歸舞台。只見影片中，當時的她還坐在輪椅上賣力表演，臉上絲豪沒有露出不適感，堅強又專業的態度讓粉絲們相當心疼。

但沒多久後，濱崎步便在16日率先在粉絲俱樂部網站上公開近況，形容麻藥退去後，讓她體會到「人生第一次這麼痛」的窘境，開刀出院後她也立即恢復工作，宣布年底於國立代代木體育館的兩場演唱會照常舉行，令不少粉絲相當擔心她太逞強。

不過，根據日媒《女性自身》的爆料中指出，她會這麼拼是因為原本就已計畫好的巡迴演唱會，受到疫情影響全部取消，使舞者及相關的工作人員無法工作，也沒有資金能夠支付他們酬勞，若再因為身體因素取消演唱會的話，她的團隊將無法營運下去；另外報導中也提到，濱崎步自從去年5月生下2寶後就投入工作，展開一連串的演唱會，根本沒有時間好好休息及調養，身體才會陸續出現狀況。