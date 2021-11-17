25歲孫女因與男友口角，外出找朋友紓壓竟約謝男到汽車旅館唱歌解悶，並提議以毒咖啡包助興，警方路檢從男子車內及兩人背包內查獲近百包的毒咖啡包及K他命。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住南屯區25歲的孫姓女子，日前晚間因與男友發生口角爭執，一氣之下就外出找朋友紓壓解悶，正值大半夜時段，孫女聯繫上43歲的謝姓男性友人，謝男應約前往載孫女，兩人相約欲至太平區某汽車旅館唱歌解悶，並提議以毒咖啡包助興，前往途中遇到警方路檢勤務，當下兩人神情緊張，經驗老道的員警分別從男子車內及兩人背包內查獲近百包的毒咖啡包及K他命，經渠等坦承持有情事，全案依法移送偵辦。

鑒於近日各地發生多起重大暴力治安事件，造成人心惶惶，台中市警方全面執行「除暴安民專案」，透過威力掃蕩及路(臨)檢勤務，期以徹底肅清暴力亂源，還給市民一個安全、安心的居住環境。太平警分局日前凌晨1點許執行「除暴安民」專案路檢勤務，於轄內新興路攔查謝姓男子所駕駛之自小客車。

當時同車的孫姓女子神情慌張，對於警方詢問支吾其詞，員警直覺有異，隨後在車內及兩人背包內中發現毒毛重398.5公克咖啡包93包、毛重35公克K他命10包，共計433.5公克，孫姓女子辯稱晚間與男友大吵一架，一時心情鬱悶，就找謝姓友人要去附近汽車旅館內之視聽設備唱歌解悶，相約過程中來提議各自攜帶毒咖啡包助興。

不料尋求紓壓解悶未果，反倒是進了吏所，警訊時兩人雖懊悔不已，全案仍依涉嫌毒品危害防制條例移送偵辦，並將向上溯源擴大偵辦。

太平分局表示，維護轄區治安是警方職責所在，目前賡續全面執行「除暴安民專案」，就是要讓民眾感受警方強力打擊犯罪、肅槍肅毒之決心，秉持「犯罪零容忍，除惡務盡」之原則，保障民眾生命財產安全，建構一個宜居環境。

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