三接案表態是違反行政中立？ 劉世芳：中油捍衛自己的立場 有何不對？

民進黨立院黨團幹事長劉世芳、書記長蔡適應、副幹事長蔡易餘今日召開記者會回應，三接案是中油提出的方案，中油出面捍衛自己的立場，不知道有什麼不對。

蔡適應指出，中油提案在桃園興建三接站，當然會去宣傳自己做此規畫的決心，有什麼好奇怪的？即便買廣告也不奇怪。銓敘部也說過，這是對公共政策，不是對人，沒有違反行政中立的問題。

蔡適應說，現在要叫中油不要講話嗎？中油提案，也是審查主辦人、環評等等都是中油處理，現在當然是中油出來說明。

蔡易餘表示，中油捍衛自己的政策是理所當然，同理，經濟部長王美花捍衛此政策也是合理。反倒是國民黨召開記者會，想恐嚇中油員工，請國民黨不要誤導是非。

劉世芳指出，國民黨現在一直指稱中油員工受到壓力，事實恰恰相反，請問「能源更有利、三接不遷離、減煤減空汙」哪一句話涉及誹謗、汙蔑？

劉世芳說，有關銓敘部對《公投法》的規範，就三接公投案來說，難道中油、經濟部不是反方嗎？反方不能表達態度跟立場嗎？國民黨團完全在扭曲《行政中立法》第18條、《公投法》第10條、第17條等法令。也不要去壓迫中油員工表態自己的立場。