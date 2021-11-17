瑪莎拉蒂3煞打人案，引起各界群起嘩然！市議員擔心台中成為「球棒打人無罪」的城市。國民黨市議員黃健豪今天質詢說，挑釁行兇的3人除應負起刑事責任外，警方、環保及衛生局應依法告發違規停車、亂丟菸蒂及未戴口罩等罰則共10餘萬元，讓外地人沒事不敢到台中市趴趴走。市府強調，各局處將依法告發。

黃健豪指出，這些無聊惡少市府就用無聊的方式來對付。這些惡少除違反刑法外，亦違反很多行政裁罰規定，如亂停車、亂丟菸蒂、未戴口罩，下車後未走人行道等，全都有一定的罰則，所有人全部加起來可罰10餘萬元，他願意具名提出檢舉，要求警察、環保及衛生3局一定要開罰單，不可縱容。

黃健豪表示，他向來自中央曾擔任警政署副署長的警察局長蔡蒼柏建議，台中市已全國第2大城市，但警力只有6600多人是六都第4名，警力的配置相當不公平，要求蔡蒼柏趕快去向中央反映；警力不足問題應立即補足，讓外縣市的少年不敢來中市趴趴走。

警察局說，第六分局已著手查證相關影像畫面，依據相關交通違規事實，依法製單舉發。另針對民眾亂丟菸蒂或未戴口罩的事實認定及裁罰，警察局第六分局會持續蒐集相關違規事證，再分別函請市府環保局及衛生局依法裁處。蔡蒼柏強調，台中市警力的確太少會向中央反映。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363