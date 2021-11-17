抗通膨，滿手熱錢的富豪積極尋求現金停泊點，不動產成為資產配置的主要選項，助攻台中七期豪宅買氣爆棚！其中，指標案「大陸麗格」近一年成交16戶，傲視中台灣豪宅成屋市場；「寶璽天睿」、「國泰層峰」、「寶輝秋紅谷」三大指標豪宅成屋，交易量合計達25戶，同樣表現亮眼。

其中，大陸建設委託義大利國寶建築Antonio Citterio及其團隊ACPV設計的「大陸麗格」，今年拿下摩天大樓項目的國際建築獎（IAA）及高層建築年度設計項目的建築大師獎（AMP），兩項大獎均為今年全台唯一奪獎建築，令業界刮目相看。

大陸「麗格」自去年落成後即成為豪宅市場焦點，成交案頻傳，近一年共有16筆交易，今年均價達64.89萬元，較預售時期均價約57萬元，漲幅近14％；其中，27樓及33樓均攻上7字頭大關。今年7月，24樓戶實品屋以總價1.2億元成交，拆算單價高達91.3萬元，穩居今年單價最高的豪宅。

而今年同樣獲得美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎（IPA）等國際獎項肯定的「寶璽天睿」豪宅案，為加拿大國寶建築師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，近一年則有10筆交易揭露，社區均價目前已達68.1萬元，為台中均價最高的豪宅社區，備受海外返台置產的企業主青睞。

此外，位在市政北二路名人巷的「國泰層峰」，由華人建築巨擘李祖原操刀設計，憑藉國泰品牌力與堅實營建品質，穩居台中十大豪宅排行榜，近一年也有7筆成交表現，目前全案僅剩個位數戶別。

另外，「寶輝秋紅谷」曾以頂樓戶每坪97萬元、創下台中單價最高的豪宅交易！延續這股氣勢，近一年共有8筆交易，且有多筆7字頭以上成交，助攻社區均價已達61.35萬元。