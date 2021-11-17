大陸《健康時報》用戶端17日報導，自11月4日大連市公布第一例新冠肺炎確診病例以來，截至11月15日24時，大連本輪疫情確診病例已累計達267例，其中出現超級傳播者：同一傳播鏈上至少已確診26人。大連市疾控中心主任孫克表示，在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現，導致病例數快速增加。尤其病毒載量高，2天可傳播一代。

據報導，在15日的確診病例詳情中，有兩位明確公布了「係確診病例3（莊河）同一傳播鏈」。確診病例261：金普新區某食品公司員工，居住在單位宿舍，係確診病例3（莊河）同一傳播鏈；確診病例267：無業，居住在甘井子區南關嶺街道姚北路25號，係確診病例3（莊河）同一傳播鏈。

《健康時報》稱，自4日以來的通報發現，截至15日，通告裡與確診病例3在同一傳播鏈上的共有26人（含確診病例3）。包括11月8日的確診病例45；11月9日確診的病例54；11月10日確診的病例69、70、72、76；11月10日確診的病例88；12日確診的病例142、144、147、174；11月13日確診的病例186、187、189、190、191、195、196、203；11月14日確診的病例236、241、249、252，11月15日確診的病例261、267。

確診病例3是誰？4日確診的病例3，為莊河市首站定點冷庫員工，平時居住地為單位宿舍，亦是確診病例1的密切接觸者。於4日核酸檢測陽性，在這之前，只於10月31日下午偉業禦璟城二期益麗超市和水果攤位購物，之後未外出。

大連市政府祕書長衣慶燾11日在大連疫情防控工作新聞發布會上提到本輪疫情病例有病毒載量高的特點，病毒傳播速度快、傳染性強等特點，代際傳播為2天左右。

根據4日大連市衛健委副主任趙連通報，流調情況顯示，分別對全廠職工、廠區環境、確診病例家庭成員及環境進行核酸採樣。確診病例的工作場所環境和家庭環境樣本核酸檢測均檢出陽性。

孫克表示，本次疫情涉及的新冠病毒屬於德爾塔變異株(Delta B.1.617.2進化分支)。本次疫情傳播指數(Ro值)高，傳染性強，潛伏期短，短短5天破百，10天報告近300例，病例數增長速度快，是本次Delta變異株的特點。

在流調中發現，本次疫情發病隱匿，大多數感染者早期沒有明顯症狀，分別在大連科強食品有限公司、海闊食品有限公司、盛峰市場等場所構成聚集性疫情和多起家庭聚集性發病，並在學校報告多起病例，造成一定範圍的社區傳播。疫情聚集性的特點和超級傳播者的出現導致病例數快速增加。

11月4日遼寧大連莊河市出現首例新冠肺炎確診病例以來，莊河大學城內累計報告77例確診病例，包括60多名大學生。此外，記者瞭解到，莊河大學城目前每天轉運出校集中隔離的學生數量有所減少，校內的傳播鏈條初步判斷為學校工作人員傳入。

大連市政府副秘書長、衛健委主任趙作偉15日表示，大連市的本次疫情上升勢頭減緩，正在進入平穩可控期，疫情的總體風險可控，後續仍可能會有在集中隔離賓館和少量的社會的零星散發病例的檢出，如果第三次全員核酸結果全部出來之後，結果符合預期，大連市有望在首個潛伏期14天內控制住疫情，並精準規範有序恢復生產生活秩序。