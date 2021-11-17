台灣氣候偏潮濕也衍伸出不少疾病，如關節炎、濕疹等問題，女星余皓然最近上節目透露近來一個月臉上突然長出不少紅紅的疹子，求醫擦了類固醇的藥一個月多也沒好，醫生表示也有可能是寵物身上有黴菌，常舔主人臉造成，余皓然此時才恍然大悟：「應該是我老公害的」。

余皓然最近上民視《醫學大聯盟》暢聊台灣氣候潮濕的煩惱，余皓然透露自己是非常害怕潮濕環境的體質，家中的除濕機都控制在60%，但因人類所需的濕度和衣物不同，導致王中平的所有皮衣需要特別處理，否則就會發霉，送洗衣店除霉一件還要花2500元，店家幫忙除完霉密封後，余皓然幾乎就不會再打開了，笑說：「所以我現在所有皮衣都不給我老公穿」。

余皓然臉上長疹子，竟是王中平惹禍。（圖／翻攝自民視綜藝娛樂 Formosa TV Entertainments Youtube）

余皓然坦言，起初沒有想過台灣竟然會如此潮濕，除了開除濕機，家中衣櫃她還會加放除濕盒，就是為了避免衣物受損。聊到台灣人因潮濕常患的病症，除了香港腳、濕疹、還會有莫名出現發癢的小水泡，說到此，余皓然便透露，自己臉部眼下，最近一個月臉上也莫名出現一圈紅，不痛不癢但會一直脫皮，導致皮膚變薄，醫生看了後就說應該是濕疹，並開了類固醇的藥給她擦。

然而余皓然擦藥擦了一個多月病情也不見起色，節目上皮膚科陳昱璁醫師則說，如果長期擦類固醇藥物擦不好的病就有可能跟黴菌感染有關，而人類罹患黴菌感染的皮膚病成因多半和寵物有關，余皓然表示自己確實喜歡跟家中寵物親近，但近一個月才突然開始發病，醫生則回可能跟接觸頻率或本身免疫力有關，余皓然則忽然想到或許是否跟寵物無關，「是我老公，我睡著時他舔我」，突然爆料夫妻間的想情趣，也讓眾人笑說好閃但好髒。