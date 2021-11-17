中央流行疫情指揮中心宣布16日起有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所營業，台中市警六分局長蔡元戎率隊執行「除暴安民專案」，在海八酒店查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，市府經發局表示，經查證屬實，依《傳染病防治法》規定裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
酒店悶半年解封了，鶯鶯燕燕全部出籠，女性服務人員恢復上班，老客人捧場，但因近日台中治安亮紅燈，警方上緊發條展開全面大臨檢。
警方依照中央流行疫情指中心防疫規範，舞廳業、酒家業、酒吧業、夜店業等特定行業從業人員均至少須完成1劑新冠疫苗接種且滿14天，復業後首次上班前應提供3日內抗原快篩
，包括家用快篩或PCR檢驗陰性證明。
經發局強調，對於進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，則違反防疫指引措施，
台中市警自11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。
其中，在西屯區海八酒店查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，蒐證移情主管機關依權責裁處。
經發局表示，進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，違反防疫指引措施，經查證屬實，將依《傳染病防治法》第37條第1項第6款及第70條規定裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。
經發局指出，截至17日，台中市包含營業登記、許可有陪侍服務的39家酒家、酒吧業等，已經核准29家復業，其他業者也陸續送件申請，經發局將依規審查，如審查符合防疫規定，業者即可復業。
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