台中市有陪侍的特種行業紛申請復業。（民眾提供／盧金足台中傳真）

經發局強調，對於進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，則違反防疫指引措施。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所營業，市警六分局長蔡元戎率隊執行「除暴安民專案」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心宣布16日起有條件開放有陪侍服務的合法休閒娛樂場所營業，台中市警六分局長蔡元戎率隊執行「除暴安民專案」，在海八酒店查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，市府經發局表示，經查證屬實，依《傳染病防治法》規定裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

酒店悶半年解封了，鶯鶯燕燕全部出籠，女性服務人員恢復上班，老客人捧場，但因近日台中治安亮紅燈，警方上緊發條展開全面大臨檢。

警方依照中央流行疫情指中心防疫規範，舞廳業、酒家業、酒吧業、夜店業等特定行業從業人員均至少須完成1劑新冠疫苗接種且滿14天，復業後首次上班前應提供3日內抗原快篩

，包括家用快篩或PCR檢驗陰性證明。

經發局強調，對於進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，則違反防疫指引措施，

台中市警自11日起執行「除暴安民專案」，針對轄內易有危害治安之場所實施密集性擴大臨(路)檢勤務外，另輔以「臨檢處所周邊同步封閉式路檢」及「聯外道路路檢」等方式，透過強力約制防範可能衍生之衝突事件。

其中，在西屯區海八酒店查獲1名男客無法出示小黃卡或健保卡等接種疫苗證明資料，蒐證移情主管機關依權責裁處。

經發局表示，進入場所的顧客，業者須請顧客證明已接種1劑新冠疫苗且滿14天，業者如未落實場所及顧客管理，違反防疫指引措施，經查證屬實，將依《傳染病防治法》第37條第1項第6款及第70條規定裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經發局指出，截至17日，台中市包含營業登記、許可有陪侍服務的39家酒家、酒吧業等，已經核准29家復業，其他業者也陸續送件申請，經發局將依規審查，如審查符合防疫規定，業者即可復業。