少子化衝擊，天主教學校方濟中學證實已向台北市教育局申請下個學年度停招。身為校友的民眾黨立委高虹安今與家長代表王翔郁批評校方擅自決定停招，教職員跟家長幾乎都是看新聞才知道，痛批校方罔顧孩子受教權及教職員工作權，呼籲台北市教育局介入處理。

王翔郁指出，9月初接到老師陳情，校方於9月3日召開臨時校務會議，決定明年度停招，停招過程完全沒有跟家長、教師溝通，甚至很多家長到昨天接到通知才知道消息，家長更控訴現任校長不具校長資格，卻擔任代理校長三年之久，批評校方不該草率做出決定。

王翔郁提到，9月中有跟神父溝通，得知校方要轉型為創客中心，但停招規畫及轉型計畫都未跟老師及家長溝通，校方做法令人非常質疑。

王翔郁認為，以方濟中學財務與招生狀況，應尚未到必須停招一途，且申請停招過程未經討論與溝通。此外，該校停招無非是想要規避未來「私立學校退場條例」通過之規範，教育局身為主管機關，應從嚴審查，不應貿然通過該申請案。

王翔郁強調，子女在方濟中學九年級就讀，現已是在升學的關鍵時刻，然而該校貿然申請停招一事，已嚴重影響學校教師士氣，並影響學生受教權與升學權益，強烈要求教育局對此事立刻進行瞭解，並對該校教師分別訪談，以瞭解實際狀況，並對該校停招一事從嚴審查。

高虹安則說，私校要停招轉型除要依法辦理，學生跟家長權益也要捍衛，協助安置師生，教育局應盡速介入協助處理，保障學生教育權及教師工作權。