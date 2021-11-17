不少人將東西買回家後，都會清潔再使用。不過有一名女網友表示，前陣子去朋友家借住一晚，床單摸起來很舒服，但床墊睡起來卻很緊繃，甚至翻身時會有塑膠袋摩擦的聲音，隔天一早她忍不住詢問原因，沒想到朋友竟說「為了讓床墊永遠像新的，因此外層塑膠套都沒拆」，此做法令不少鄉民搖頭，「可以使用保潔墊啊！且台灣濕氣很重，不拆會更髒」。

原PO日前於PTT女人板指出，因工作關係去朋友家借住一晚，客房的床單摸起來很舒服，但實際躺在床墊上卻覺得很硬、很緊繃，翻身的時候還會聽到塑膠袋摩擦的聲音，使她睡得不是很好，因此隔天一早便好奇問朋友原因，孰料對方說「我們家的習慣是，床墊買回來外面那層塑膠袋都不會拆」。

原PO一聽十分詫異，認為不拆塑膠袋很奇怪，但朋友又說「這樣床墊可以永遠像新的一樣，汰換率比較低。」原PO並不認同這樣的做法，「不是有套床單嗎？有人有聽過不拆塑膠袋這種事嗎？」

文章上線後，一大票鄉民都不能接受，「不拆會更髒喔」、「他不知道有保潔墊嗎」、不拆裡面更噁心，台灣潮濕悶熱，塑膠袋不透氣」、「原以為不拆可以保新，沒想到裡面積累濕氣會更噁心」、「買個保潔墊或防水墊不就解決了嗎」、「床墊又沒多少錢，有必要這樣委屈自己嗎？」