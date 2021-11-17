美元指數漲勢強勁，早盤一度站上96大關，同時金價也有大漲表現，在美國通膨率創近30年新高之際，雙雙施展吸金大法，一反過去兩者反向連動的走勢。法人表示，這主要是全球通膨持續攀升，伴隨美債殖利率走低、美國實質利率下滑所致，後續操作可適度看多美元指數與黃金表現。

美國10月消費者物價指數攀升，以年增率6.2％，創下30年來新高，通膨警鈴大響引發投資人擔憂，芝加哥商品期貨交易所（CME）期貨數據反映，美國聯準會（Fed）明年 6月美國升息一碼的機率超過7成，7月接近8成，且12月可能再升息一碼，顯示當前經濟的復甦動能，超出市場預期。

在升息預期下，造就強勢美元，近日美元急彈站穩95，並觸及96，此時黃金理應走弱，卻和美元齊漲，自3日的1770美元飛漲到16日達1851美元。

法人表示，目前行情反映美元和黃金的「抗通膨」及「避險」特性，特別是發生市場預料之外的風險事件，美元和黃金會同步吸金。過去通膨上升較快時，黃金也會和美元齊漲，而今年第3季以來，因通膨持續超越美國聯準會的預設目標，雙推升美元、黃金的趨勢尤其顯著。

目前台股掛牌共有「期元大美元指數ETF（00682U）」、「期元大美元指正2 ETF（00683L）」、「期元大S&P黃金ETF（00635U）」，以及「期元大S&P黃金正2 ETF（00708L）」是唯四正向連動美元指數和國際金價的ETF，其中期元大美元指正2 ETF與期元大S&P黃金正2 ETF具槓桿效果，順勢操作可發揮放大投資成果。

建議風險偏好偏保守的投資人，可優先留意「期元大美元指數ETF」和「期元大S&P黃金ETF」的投資機會。近期兩檔ETF受惠美元、黃金雙漲，股價水漲船高，「期元大美元指數ETF」創2020年9月以來新高，「期元大S&P黃金ETF」則刷新近五個月來新高；積極投資人則可依行情判斷，適時適度操作「期元大美元指正2 ETF」和「期元大S&P黃金正2 ETF」。

法人指出，美國會不會升息，最快明年第1季才有更明朗的資訊，此前美元指數和黃金短期升勢確立，持續偏多的機率高，投資操作可同步站在多方。

美元指數、黃金ETF讓投資人不必到銀行換匯，在證券交易市場就能快速且直接參與行情，但應留意「期元大美元指數ETF」追蹤標普美元ER指數，與美元指數高度相關；「期元大S&P黃金ETF」則追蹤標普高盛黃金ER指數，和銀行換匯或交易黃金參考的新台幣兌美元及黃金牌告價格並不同，持有標的均為期貨，走勢與現貨表現可能有所不同。