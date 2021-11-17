「圍棋女神」黑嘉嘉長相甜美、棋藝精湛，年僅27歲就是台灣棋院職業七段棋士，還被日本圍棋界封為「千年一遇的美女棋士」，轉戰影視圈後，她的聲勢更是不斷看漲，日前她曬出和過去戰友謝依旻的合照，意外曝光自己16歲的少女模樣，頓時掀起熱議。

黑嘉嘉16日在IG上傳和謝依旻的合照，並在內文寫下：「親愛的依旻姐生日快樂，一轉眼我們就認識超過十年了，好懷念疫情前我們一起去各地比賽和旅遊的日子～希望我們能早日相聚，I miss you！」發文為對方慶生，也引來不少網友獻上祝福。

黑嘉嘉曬出的其中一張合照，能看到當時才高中的她和謝依旻、張正平組隊，獲得2010年獲得亞洲運動會圍棋比賽女子團體銅牌，她和謝依旻並肩站在一起，脖子上掛著獎牌，手上捧著一束紅色的鮮花，兩人都模樣青澀，黑嘉嘉將一頭烏黑長髮旁分勾在耳後，露出清秀的臉蛋。

照片一出，引來將近上萬人按讚，不少網友紛紛直呼，「老師真的從以前美到現在」、「嘉嘉是越長越有氣質的類型」、「最後一張好青澀」、「好美的嘉嘉」、「老喜歡第五張的嘉嘉，笑容好甜，快融化了」、「漂亮死了」、「最後一張很珍貴！」、「最後一張照片堪稱經典！原來髮型可以讓妳很不一樣！」