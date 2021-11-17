基好事吉日前於台中公園舉辦「再靠近一點，我不會咬人」兩性議題市集及相關活動，台中市警二分局公園派出所也到場向民眾宣導交通安全，女警搭上日前上映的美國漫威影業發行電影「尚氣與十環傳奇」熱潮，將反光條綁在手上，就像主角「尚氣」手上的十環，造型吸引不少民眾目光爭先來拍照。

警員余珮毓再舉出『出門穿亮衣 安全好放心』、『清晨穿亮衣 路口慢看停』看板，宣導天候狀況不佳、清晨或晚上天色昏暗時，視力會受到影響導致發生交通事故，提醒民眾騎乘機車、腳踏車、走路或運動時，除了記得要穿著鮮豔亮色系、反光的衣服之外，也可以在身上配戴反光飾品、將反光材料的貼紙貼在身上，或隨身攜帶小手電筒，讓自己更醒目，提前讓駕駛人在遠距離就能看見，才能有效防止交通意外的發生。

現場也贈送北區「元保宮」「重生堂」過香爐加持的反光手環、鑰匙圈、夾式警示燈等交安宣導品，並教導使用方式，民眾收到小禮物都直呼「太實用了！」

分局長陳家銘表示，昏暗的地方穿黑色衣服的是最模糊的，黃色反光衣最清楚，因為反光衣能反射亮光，燈光一照就能清楚看見，並提醒民眾外出在天候不佳、清晨或晚上出門時，穿上明亮衣物，「快快樂樂出門 平平安安回家」。