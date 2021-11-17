台鐵列車上的女性車勤員，是台鐵唯一沒有褲裝制服的職種，台灣鐵路產業工會批評，台鐵能打破性別刻板印象，並在冬天給予女性同仁冬季褲裝制服，制服未到位時要有保暖的配套措施。台鐵回應，已針對冬季制服裙子是否改為長褲進行意願調查，其結果將做為未來重新設計制服招標案的依據。

台鐵產工指出，最新的EMU3000城際列車即將在年底上線，台鐵宣示這是列車服務的嶄新里程碑，但車勤人員卻要在寒風中受凍，「真的能提供溫暖的服務嗎？」每年冬天車勤人員不分男女站月台都沒有足夠的禦寒措施，不僅車長看不下去，連旅客也會上前關心，讓同仁相當無奈。

根據產工做的問卷調查，車勤人員對於裙裝制服有5大問題，其中超過9成認為冬天不保暖，再來是絲襪易耗損壞、活動不方便及走光、如廁等問題，超過7成的車勤員工希望提供冬夏2種褲裝。

台鐵局回應，女性車勤服務員冬季制服裙子改為長褲的需求，局裡已辦理意願調查，其調查結果將做為未來重新設計制服招標案的依據。