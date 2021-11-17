海軍左營軍區一名去年被汰除退役的陳姓少校，12日深夜持偽證騙過衛哨所，步行闖入左營軍區，翌日凌晨欲離開軍區，遭衛哨兵識破查獲，未料陳竟趁機落跑。警方與憲兵隊追查數日，終於在三民區逮捕陳男，由憲隊兵偵訊中。

這起事件發生於12日，海軍陸戰隊指揮部表示，這名海軍教準部退伍陳姓少校，12日持偽證步行進入左營營區，13日被門哨衛兵查獲，單位即將相關事證函送憲警偵辦。海軍陸戰隊指揮部指出，經初步全面清查可能行經路線之單位，辦公處所均已上鎖，且並無門窗毁損及物品遺失等情，後續將全力配合檢調單位偵辦。海軍陸戰隊指揮部說，已檢討疏責人員懲處，並全面強化辨證及複式檢查機制，納入衛哨勤務訓練及案例宣教，並通令各單位強化門禁管制作為，杜絕類案再生。

憲兵隊會同高雄市刑大及左營分局，17日晚間11時在三民區逮捕陳姓男子，由憲隊兵偵訊中，將以要塞堡壘法與偽造文書罪嫌，全案將由橋頭地檢署偵辦。