TCSA台灣永續獎17日舉辦台灣企業永續獎頒獎典禮，進行綜合績效獎、報告書，及永續單項獎頒獎。其中，國立中興大學首次發行永續報告書，即獲得「大學永續報告獎項-金獎」肯定，在29所參獎學校當中，脫穎而出，顯示全體師生在學校治理、社會參與及環境治理上的努力，被評審團看見。

興大永續報告書，共發行中、英文版本，並資訊公開於USR資訊平台-永續報告書專區，提供國內外利害關係人及各界關心人士瀏覽參考。報告書紀載學校治理、社會參與，及環境治理重大成果，響應聯合國17項永續發展目標(SDGs)，並揭露相關的努力與成效，希望藉由教育的力量，將SDGs向下扎根，讓永續被真正地落實。

該報告書自2020年11月由興大校務協調會、USR社會責任推動委員會議啟動編撰工作，依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative GRI）推出GRI 100、GRI 200、GRI 300、GRI 400系列準則進行編列，委任安永聯合會計師事務所進行第三方認證，經USR社會責任推動委員會議決議通過後，2021年6月正式發行。