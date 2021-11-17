港股上市、債務壓力沉重的大陸房企佳兆業，17日再被國際信評機構惠譽降級，為一個月內連降6級。惠譽將佳兆業的長期外幣發行人違約評級自CCC-下調至C；同時將佳兆業的高級無抵押評級自CCC-下調至C。

惠譽指出，降級是基於佳兆業可能未如期償付其高級無抵押票據的票息，並在未兌付票息觸發違約事件前，已經進入為期30天的償付寬限期。

香港經濟日報17日報導，惠譽表示，佳兆業並未就於11月11日及12日到期利息還款發布任何公告。此外，惠譽未收到佳兆業已支付票息的確認資訊。因此惠譽假定，佳兆業在觸發違約事件之前，已因未如期償付票息進入為期30天的寬限期。

報導稱，佳兆業於11月9日宣布，境內子公司佳兆業集團（深圳）已為其另一家已發行理財產品的境內實體深圳錦恒財富管理提供擔保。佳兆業未在2021年11月初如期兌付這些產品，目前正在研究解決方案。