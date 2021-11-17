金融股撐盤，台股多頭氣焰續旺！上市金融類股指數17日強漲逾1.7％，榮登上市類股漲幅之最，且同步攻上24年來新高；開發金（2883）獲金管會同意以股份轉換方式取得中壽（2823）100％股權，17日大漲近8％慶賀，新光金（2888）、台新金（2887）、國泰金（2882）同步勁揚2～7％。

美國聯準會（Fed）本月將縮減購債規模，市場也預期，美國將提前至明年上半年升息；美國10月消費者物價指數（CPI）也年增6.2％，改寫逾30年來新高。

法人分析，在全球通膨問題持續衝擊下，金融股、塑化及原物料均屬抗通膨概念股，外資看好長線布局轉進金融股；此外，台股加權指數在挑戰「萬八」期間，有望「電金聯手」強攻擊，金融股佈局者多為存股族、籌碼穩定，為投資人近期可介入之選。

開發金受消息面激勵，股價17日大漲近8％，成金融股領頭羊，新光金也大漲逾半根漲停板，截至約12點成交量就飆出32.2萬張成交量，創逾四年來新高；據統計，外資今年8月底起，買盤大舉轉進金融股，9月來買超開發金1.12萬張、新光金19.09萬張、台新金3.14萬張、國泰金8.29萬張。