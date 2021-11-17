尼加拉瓜大選遭國際斥為無效後，美國今天對尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）、他擔任副總統的第一夫人和政府官員祭出入境禁令。

尼加拉瓜大選於11月7日舉行，有關當局選前拘留了近40名反對派人士，包括7名可能投入選戰的總統參選人，以確保長期執政的奧蒂嘉和他妻子穆麗優（Rosario Murillo）能勝選。

法新社報導，美國總統拜登在公告中表示：「奧蒂嘉政府和其支持者的打壓和虐待行為，迫使美國採取行動。」

「奧蒂嘉政府不民主且專制的行徑破壞選舉過程，剝奪尼加拉瓜公民在自由且公平的選舉中選出領袖的權利。」

美國昨天宣布對尼加拉瓜官員實施另一波經濟制裁，稱近日的大選是一場「騙局」。

英國和加拿大也宣布對知名尼加拉瓜人士祭出新一波制裁。

拜登指控，在奧蒂嘉任內，尼加拉瓜的法庭、警察和安全部門貪腐敗壞，他說：「在警方和獄方手中的政治犯所遭受的生理和心理虐待令人無法容忍。」

據路透社報導，前馬克思主義游擊隊出身的奧蒂嘉曾譏批評他的美國人是「洋基帝國主義者」，指控這些人是試圖要破壞尼加拉瓜選舉過程。古巴、委內瑞拉和俄羅斯都向奧蒂嘉提供奧援。

拜登和前任總統川普對特定尼國官員祭出的制裁、資產凍結和入境禁令都未能阻止奧蒂嘉，許多分析家對於新制裁措施能起多少效用存疑。

美洲國家組織（Organization of American States）12日採行一項決議，稱尼國選舉缺乏「民主合法性」，25個成員國對此表決贊成，包括墨西哥、宏都拉斯和玻利維亞在內的7國棄權。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1101117