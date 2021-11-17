半導體封裝製程設備廠均華(6640)前三季營運攀高，獲利年增64.28%，每股淨利4.75元。該公司下周二(23日)將與志聖、均豪精密等三家聯盟共同舉行法人說明會，說明營運成果以及業績展望。
均華前三季營收10.91億元，年增73%；毛利率34.64%，年減近3個百分點；營業淨利為1.35億元，年增1.36倍；營業利益率12.42%，年增3.4個百分點；歸屬於母公司業主獲利1.28億元，年增64.28%，每股淨利4.75元。
均華第二季營運衝高，單季營收4.61億元，毛利率38.21%，每股淨利達2.88元；第三季營收降至3.8億元，毛利率32.08%，每股淨利1.6元，低於第二季，但高於去年同期的1.01元。
均華今年以來受惠半導體先進封裝客戶需求強勁，此外，均華、均豪與志聖去年共同組成G2C聯盟，借助三方各自在半導體、顯示器與PCB專長，搶攻半導體一站式服務商機，隨著客戶採購效益開始顯現，均華今年業績也顯著成長。
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