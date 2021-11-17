基隆捷運路線尚未定案，市議員王醒之、陳薇仲今天上午進行總質詢時提出，大家只能從報紙上才知道相關規畫，缺乏市民參與，演變成一條政治「劫」運，要求市長要與市民有明確溝通、意見交換。對此，市長林右昌表示，現在已進入綜合規畫階段，下一步就是和民眾溝通。

陳薇仲指出，2017年還在談輕軌時，台北市政府與交通部吵的不可開交，市長林右昌跳出緩頰，「工程技術可行，但有問題的是人與人的心靈工程，會邀集兩方坐下溝通」，她質疑，心靈工程難道僅限首長之間？現在輕軌變捷運，許多通勤族反應，「為什麼捷運不能直達」、「為什麼不能留台鐵？」等，許多問題浮出檯面，但卻沒有明確政策溝通，甚至要等到公聽會。

陳薇仲提出，台北捷運的TOD，有一個專區讓民眾提問，也有清楚的資訊說明，但基隆捷運相關規畫大家只能透過報紙得知，她認為，如果缺乏意見和參與，基隆捷運要怎麼為市民開？如果沒有使用者的分析彙整，也沒有把受影響到的通勤族挑出來，要怎麼提升這項重大軌道運輸的品質？不應該讓市民一直等到路線確定。

王醒之進一步表示，基隆捷運會變成一條政治「劫」運，就是沒有市長所提的「人與人心靈工程」，以及基隆市接駁轉運問題，但現階段基隆市公車有「神經痛」問題，虧損達二十億，甚至持續上升，要求市府趕緊舉行營運檢討會，並盡早研議未來捷運進來，該如何整合七堵、八堵公車路線，以及接駁方案。

林右昌答詢指出，基隆捷運已討論數十年，在議會上也講了非常多次，包括各種路線路廊可能性，他說，接下來最重要的一點就是和民眾溝通、說明，但台北市長柯文哲將還沒有達成最後共識的路線丟出，造成民眾混亂，他強調，現在已進入綜合規畫階段，至於公車虧損問題，自己身為市長一定會處理，接駁問題也會規畫，但不在這個階段進行。