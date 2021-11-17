距離1218公投倒數一個月，國民黨立院黨團日前接獲民眾檢舉，經濟部國營事業台灣中油公司位在內湖直營加油站，公然張貼反公投宣傳海報，嚴重違反行政中立；此外，行政院副院長沈榮津，昨日參加泛公股漢翔公司主持「F-16維修中心廠商聯誼會」，在泛公股事業漢翔公司所舉行的活動中，公開宣傳「4個不同意」反公投內容，嚴重違反《公務人員行政中立法》第10條規定。

國民黨團正告蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、經濟部長王美花、台灣中油董事長李順欽，已經違反《公務人員行政中立法》第10條等相關規定，國民黨團持續蒐集資料，取得具體事證之後，向監察院提出告發，違反相關刑責部分，則向地檢署提出告發。

國民黨團總召費鴻泰批評，民進黨政府利用國營事業台灣中油內湖加油站，張貼反藻礁公投宣傳廣告，經國民黨立委曾銘宗、李貴敏委員詢問經濟部長王美花，竟然回覆稱是中油員工「自動自發」。那如果也有員工自動自發張貼公投4個都同意的宣傳廣告，可以嗎？

費鴻泰進一步揭露，昨日台灣中油公司在紙本媒體上刊登1／4版「支持三接」廣告，這筆廣告費到底是誰出的錢？經濟部？還是台灣中油公司？根據《公投法》第20條：「公民投票案成立公告後，公營事業或接受政府捐助之財團法人，不得接受經費之捐贈」，顯然經濟部、台灣中油公司已經違反《公投法》。

曾銘宗表示，國民黨團會陸續蒐集、查核和追蹤蔡政府行政單位、國營事業在利用公帑進行反公投操作，違反《公務人員行政中立法》相關規定，取得具體事證之後，向監察院提出告發，違反相關刑責部分，則向地檢署提出告發。