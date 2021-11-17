軍公教元旦起將調薪4％，但高教工會普查全國160所大專校院，發現58校查無資料，當中甚至51校的學士級或碩士級專任助理第一年薪資標準，始終維持在凍漲狀態，甚至還有12所學校低於標準，明年調薪專任助理將可能看得到、吃不到，呼籲科技部長吳政忠痛改前非，確保所有專任助理都能比照公務人員漲薪。

科技部自2011年7月實施《專任助理人員工作酬金參考表》，即是比照當年軍公教調薪，但前部長陳良基擔心過低薪資會降低研究人員工作投之意願，因此廢止這項參考表。

高教工會今(17)日上午舉行記者會指出，科技部這項作法，美其名是要「破除學歷年資迷思、回歸專業能力取才」，但是廢除薪資樓地板後，非但沒有鼓勵加薪，卻反讓專任助理深陷低薪與薪資凍漲的泥沼。

高教工會公布普查全國160間大專校院的新進專任助理薪資標準結果，發現102間大專可於各校網站上查得薪資標準、58間大專則查無資料。在科技部廢止工作酬金參考表後，竟有51間學校學士級或碩士級專任助理第一年的薪資標準，就凍漲至今。

科技部還提到，當中還有12所學校，其薪資標準還低於本來科技部的工作酬金標準，即學士級新台幣3萬1520元、碩士級3萬6050元。此外，政府曾於2018年為軍公教調薪3％，高教工會表示，經調查後，發現高達7成的大專校院（71間），並未一同將專任助理薪資標準上調，如果2018年的軍公教調薪，大多數的學校都已未讓專任助理比照調薪，可以想見明年的軍公教調薪4％，這些專任研究助理也非常可能是看得到、吃不到。

「現任科技部部長吳政忠是否該痛改前非，確保真正能讓這些研究人員之待遇向上提升的政策？」高教工會強調，認同薪資待遇不應單以學歷為標準，但是若要鼓勵各大專校院與研究單位，依據助理專業表現加薪，也應該是從具一定保障薪資樓地板往上加給。

高教工會呼籲，從現在各大專校院的普查看來，廢止參考表的結果就是惡化專任研究助理薪資凍漲與低薪之現況。