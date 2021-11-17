友達宣布，榮獲台灣永續獎及全球永續獎共計14項的殊榮，包含「十大永續典範企業──製造業」、「永續報告白金獎」、「英文永續報告金獎」，以及單項績效類「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」、「水資源領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「創意溝通領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「透明誠信領袖獎」及「供應鏈領袖獎」獎項；同時以全方位防疫應變體系「Innovation of Pandemic-Safe Life and Corporate Competitiveness」榮獲全球永續獎今年特別增設之「疫情防治貢獻獎Special Award for Pandemic Response」。

友達董事長暨執行長彭(又又)浪表示，友達一路走來，重視永續發展，長期深化同仁CSR DNA，從歷年獲獎肯定，看到公司上下一體對世界公民的認同與實踐，具體展現ESG的平衡發展與全方位實力。面對現今全球氣候變遷、低碳轉型、經貿局勢變動等多重挑戰之下，友達會持續凝聚全體共識，積極投入行動，並以共好精神，偕同價值鏈夥伴穩步向前，掌握永續契機。

在治理方面，友達以「透明誠信領袖獎」展現秉持誠信理念，獲證交所評鑑公司治理前5%企業認證，連續12年入選道瓊世界永續指數（DJSI）。「創新成長領袖獎」則以「穩定綠電創儲能解決方案」獲得評審肯定，友達在能源事業基礎上，持續提升技術力，將自有智慧能源管理系統延伸為創儲能整合解決方案，提高電力系統穩定性，為台灣綠能發展創更大價值。

在環境面向，友達長期來不斷精進水、物質、能源效率，連續多年獲得「水資源領袖獎」、「氣候領袖獎」、「循環經濟領袖獎」。呼應國際減碳趨勢，完成SBT科學基礎減碳目標之審查通過，以2018年為基準年，預定於2025年達到絕對碳排放量減少25%之目標。另外，友達也攜手供應商制定減碳與節水目標，透過分享、輔導，共享永續經驗成果，獲「供應鏈領袖獎」肯定。

在「創意溝通領袖獎」、「性別平等領袖獎」、「人才發展領袖獎」、「社會共融領袖獎」項目，友達也大有斬獲：不僅推動GOLF產學聯盟社團法人化，以達永續培植青年人才；同時展開多元方案，建構平權、賦能成長的友善職場和共融共好社會，以精準客製化作法深耕利害關係人，積極聆聽與創新互動，皆獲得評審讚揚。

面對全球疫災，友達於第一時間即成立應變組織，提出4C策略「Command指揮體系、Control分級風控、Communication全方位溝通、Convenience智能便捷系統」部署安全幸福職場。同時向外延伸影響力，包含捐贈正壓檢疫亭、公衛電腦、防疫面罩力挺醫護人員，持續整合多元方案支持農民與社福機構；積極穩定產能，協助產業生態圈持續營運，獲得全球永續獎特別增設「疫情防治貢獻獎Special Award for Pandemic Response」殊榮。因應疫情帶來的生活型態轉變，友達也將持續發揮核心本業，推行「雙軸轉型」Go Premium與Go Vertical策略，開發創新的產品及服務，協助智慧醫療、智慧製造、智慧教育、智慧零售、智慧交通等五大場域多元應用，打造永續生態圈。