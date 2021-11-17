↑「鷹眼」傑瑞米雷納已陪伴粉絲度過長達10年的精彩歷險。（Disney＋提供）

↑「女鷹眼」海莉史坦菲德對化身人氣角色感到忐忑不安。（Disney＋提供）

Disney＋獨家全新影集《鷹眼》17日舉辦線上國際記者會，「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）在劇中將把傳承的火炬交付給「女鷹眼」海莉史坦菲德（Hailee Steinfeld），在2011年《雷神索爾》首次化身鷹眼的他，轉眼已陪伴影迷10年時光，他昨忍不住感嘆「有點感傷，讓我覺得變老了」，這些年他看著很多人加入漫威大家庭，也有很多人離去，傑瑞米大笑說：「我好像老爺爺，感覺糟透了！」

感覺糟透的不只有傑瑞米，鷹眼也在新劇中展現過往少見的脆弱面，身為沒有超能力的英雄，長期與超自然敵人作戰造成的傷害清晰可見，新劇中的他一隻耳朵失去部分聽力，與混混交手後的第一件事竟是去藥房買藥。鷹眼在無限手套事件中曾一度失去摯愛的家人，在《復仇者聯盟：終局之戰》中短暫化身「浪人」手段殘暴地逞奸除惡，但就在一切似乎恢復平靜，他也回歸家庭後，這段最黑暗的過往竟又重現，頗使他再度拾起弓箭。

新任鷹眼海莉史坦菲德過去曾為動畫《蜘蛛人：新宇宙》中的關史黛西獻聲，這回則首度獻身參與漫威大家庭，她對扮演高人氣的女鷹眼感到緊張萬分，私下苦練弓箭，希望開拍時能讓射箭成為她的直覺反應，但當她在片場首遇傑瑞米時，「他告訴我的第一件事就是，我絕對不會射真的箭」，當下她才意識到片中的箭都是後製特效。

兩人在螢幕上鬥嘴的師徒好默契，建築在私下忘年的友誼，傑瑞米表示加入漫威家庭有時會有些讓人不知所措，「我只想讓她知道她絕非孤單一人，還有我罩著她」。曾主演《大黃蜂》的海莉並非沒見過大場面，但坦言《鷹眼》依舊讓她大開眼界，「真的太瘋了，我真的很感激有傑瑞米在我身邊，有正港的復仇者聯盟成員從旁引導我」。《鷹眼》將於11月24日於Disney＋全球同步上線。