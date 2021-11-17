高科技產業是台灣重要經濟命脈，專業門檻高的工程師年薪屢破百萬不稀奇，但能在45歲年紀退休的人卻少之又少，有在台積電任職的網友好奇詢問，究竟有多少人能提早退休，引起討論。許多人認為，普通人只有認真理財，投資買房、買股票讓錢滾錢，才有機會提早離開職場。

有位自稱在台積電擔任工程師的網友在PTT論壇上以「有多少人能45歲退休」發文，並初估若45歲退休，需要準備4000萬存款才夠，「如果在GG沒當到副理以上，真的很難做到50歲，全家兩大兩小，有房貸3萬繳30年，每年省吃儉用下花費大約120萬，如果45歲退休，再活35年就好，也要有4000萬的存款才能退休。」

然而在龐大經濟壓力下，原Po好奇詢問能在45歲退休的人有多少，「分紅費用化後，究竟還有多少人能45歲退休？」文章一出引起網友們熱烈討論，許多人提及，如果將錢拿去投資「錢滾錢」就機會達成目標。

網友留言表示，「投資好股票，開銷120萬乘22倍約2600萬就可以退休了」、「能退休一定是靠投資，錢滾錢才會快，但也不是每個人都能投資賺錢」、「學一下投資吧，沒投資就別想提早退休」、「當初開國產，買小坪數建案，剩下拿去做穩定投資就可以」、「現在投資才有可能退休，買股票或買房子」、「會投資隨時可以退休，不會的做到死吧。」

儘管如此，還是有人認為，投資存在風險，因此節流也是很重要的事情，「有家庭小孩真的不要想提早退休，先節流多存點錢吧」、「所得高也要節流，再去投資才有機會」、「有小孩房貸車貸，一般人別想提早退休了」、「小孩長大後，換個輕鬆一點的工作繼續做也不錯啊，有些人退休無所事事老很快。」