高雄城中城大火造成重大死傷，大樓經火害後由三大公會進行結構安全鑑定，發現建築物結構安全嚴重不足，高市府決議將大樓拆除改建公園，工務局也於17日正式公告，住戶限期一個月內完成搬遷，12月17日執行強制拆除作業。

工務局表示，根據建築法規定，主管建築機關對傾頹或朽壞而有危害公共安全的建築物，應通知所有人或占有人停止使用，並限期命所有人拆除，若逾期未拆者，得強制拆除。另外，因地震、水災、風災、火災或其他重大事變，致建築物發生危險不及通知其所有人或占有人予以拆除時，得由該管主管建築機關強制拆除。

工務局指出，基於公共安全及考量原住戶搬遷時間，已於17日至城中城大樓張貼公告，限期住戶一個月內必須完成搬遷，12月17日將執行強制拆除作業，拆除後原址將興建鄰里公園。同時，城中城大樓原址周邊相鄰建築物，由市府負擔全額進行建築物牆面整維更新，以展現鹽埕風貌再生。

經過高市府地政局調查，城中城大樓共有388位所有權人，市府針對所有權人提出跨區區段徵收方案，為了讓民眾能夠更加了解方案內容，已於15日起寄出問卷調查給土地及建物所有權人，並告知拜訪日期，陸續於16日起安排專人一對一逐戶拜訪，以了解各所有權人的意願。