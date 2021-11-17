瑞銀證券A股策略分析師孟磊指出，展望2022年全年大陸A股前景，在盈利增長疊加估值微幅提升的推動下，預計市場約有10％的上行空間。對於未來3個月，考慮到信貸增速或小幅回升以及政策寬鬆有望變得更為明朗，對A股市場持建設性看法。

鑒於中國名義GDP增速放緩、非金融板塊利潤率小幅收窄以及金融板塊盈利的復甦態勢，瑞銀證券預計2022年A股滬深300指數的每股盈利增速將從2021年的15％放緩至8％。

瑞銀證券觀點指出，雖然目前滬深300的靜態市盈率為13.0倍，較5年均值（13.2倍）低2％。但考慮到經濟增速小幅放緩、流動性相對充足以及政策溫和放鬆，該估值水準較為公允。

孟磊認為「高品質成長」消費板塊有望因其盈利的穩定性和逐步復甦的基本面而重回市場焦點，而與新冠疫情相關的國內出行限制或是最大的不確定性因素。

他建議明年投資者可關注以下四大投資主題：1）進口替代加速；2）女性賦能下的消費復甦；3）在相對低利率環境下精選高股息率個股；以及4）中國大陸家庭增加對股票的資產配置以及北向資金的持續淨流入（預計2022年達人民幣3000億元）。

孟磊建議超配食品飲料、家用電器、休閒服務、汽車零部件、動力電池和可再生能源板塊，但低配基礎材料、煤炭、建築材料、傢俱、紡織、傳統傳媒以及房地產板塊。