為了讓電價凍漲，供氣的中油成大苦主。中油今天在立法院表示，配合政府政策凍漲吸收油氣價，但是國際天然氣大漲，目前估計國內氣價全年要虧千億，扣掉賺錢的石化、煉油，今年公司要大虧達400億。如此，將創下13年來最「慘」紀錄。

中油代董事長李順欽表示，原本今年石化、煉油事業不錯，可各賺58億、400億左右，但配合政府物價穩定政策，吸收凍漲緩漲油氣價格，尤其是天然氣部分，因為國際價格漲太高，估計年底前最後2個月，要大虧500億。

加上前10個月天然氣事業就已經賠了400億，還有桶裝瓦斯也虧50多億，全年光賣瓦斯就要損失千億。其他像是汽柴油緩漲，中油也吸收70多億，李順欽表示，因此扣掉賺的部分，全年合計仍要虧400億左右。

過去中油曾在2008年，原油飆到140美元時，配合政府全力凍漲油價氣價，當年虧損1387億，整整虧掉一個資本額，記錄難以打破。如果今年大損400億，會是自當年後，長達13年來最慘紀錄。

李順欽解釋，原本夏天是液化天然氣淡季，今年價格卻反常沒有下來，原因是2月美國冰風暴外，還有北非沙塵暴，減煤趨勢，造成全球在搶天然氣，讓購氣價格從百萬英熱單位約2美元，暴漲到30美元。