「拜習會」落幕，國民黨智庫今天舉行記者會，召集人林郁方表示，美方在會中主要傳達競爭不可免但戰爭不可有的訊息，但他認為，美方想弱化大陸的戰略目標不會因此改變。淡江大學榮譽教授趙春山則提醒明年中共二十大之後，會進行很重要的戰略轉移，從反獨朝向促統方向走，台灣和美國都閃躲不了，必須及早因應。

「拜習會」已經在台北16日上午舉行，國民黨國家政策研究基金會今天上午召開記者會表示，華府和北京顯然都有意藉著這場視訊高峰會的召開，避免雙方關係持續惡化並演變成衝突。

基金會國家安全組召集人林郁方認為，這次拜習雙方對這場會議沒有很高的期望，所以心情反而放輕鬆，主要原因跟美國的戰略目標有關，就是要整合國內外所有外交、政治、經貿和軍事資源、去弱化中國大陸，要對它進行孤立、圍堵跟打擊，但這有一個前提，就是不能引爆戰爭，這是這場會議最重要的目的。

他說，美方要藉這場會議做戰爭危機的控管，避免戰爭爆發，所以要了解彼此的底線在哪裡？也要帶給對方一個訊息，就是「我們不要戰爭，我們競爭不可免，但戰爭不可有」，美方大概就是要傳達這樣一個訊息。

林郁方表示，這點中國大陸當然知道，所以為什麼遲遲不答應，這場會議拖這麼久，就是中國大陸知道美國的戰略不會改變，美國要圍堵要弱化中國大陸這樣一個戰略也不會改變。因為這是一個新興區域性的強權，要挑戰一個長期的全球性霸權，這樣的對峙關係、競爭關係會持續，且會慢慢惡化。但戰爭的危機不應該被誇大。

雖然中美關係緊張，但他分析，兩強之間戰爭可能性很低，因為交戰結果很容易走向核子戰爭，美國才剛倉皇離開阿富汗，不會在這個時候會跟大陸戰爭，中國大陸也不會同意跟美國作戰，因為他知道與美國之間的戰力是有蠻大的差距，不管是陸地、海上、空中，傳統武器或核子武器，差距都是蠻大的。美國有11艘的航空母艦，且都是核子動力，大陸沒有一艘航母是核子動力。

此外，他認為，中國大陸也高度依賴美國市場，包括高科技產品、糧食跟能源。美國需要中國大陸貨品，可是中國大陸更需要美國這個市場。以糧食來講，2021年1到5月，中共從美國進口2153萬噸大豆，比去年同期大概增加兩倍，還買了玉米、小麥和高粱。

美中情況跟當初美蘇冷戰不同，林郁方指出，美蘇冷戰時，美國有自己民主國家的經濟體系，蘇聯也有華沙公約的經濟體系，兩個經濟體系來往非常有限，但今天美中依賴之深，已無法與美蘇的冷戰相提並論。

趙春山也認為，「拜習會」的結果，雙方領導人都不期待，主要目的是在創造緩和的氛圍，因為過去這段期間雙方的關係緊張，所以他們從可以合作的地方切入，避免讓競爭激化變成衝突，所以對爭議點採取各自表述或者擱置爭議，對於將來可能產生的分歧進行危機控管。

中共在十九屆六中全會閉幕滿5天後，也公布了第三份的「歷史決議文」，他說，對於習近平的政績，寫到台灣的只有三點，其中之一就是「馬習會」，可看出大陸方面的重視，「馬習會」日前滿六周年，「很遺憾國民黨領導人連提都不提」。對於中共此時發表決議文，趙春山認為，這是要告訴美國，大陸社會主義道路的由來，對美國等於是教材。

至於未來三年，趙春山表示，美中台最大的改變是蔡英文一定會卸任、拜登不一定連任，但習近平穩坐釣魚臺，他對台灣的策略就是「以武制獨，以和促統」，明年二十大中共會進行很重要的戰略轉移，會從反獨慢慢往促統方向走。

至於拜登究竟在「拜習會」有沒有說不支持台獨？他認為，會後雙方都撿自己想說的重點去說明，但這點不是問題，白宮回應也說這個問題之前已經講清楚，因為這是美方一向的說法。

趙春山表示，台獨是假議題，但促統是真議題，這是他們的歷史使命，所以未來三年會慢慢碰到促統議題，台灣也會面臨壓力，台灣逃不了，美國也閃躲不了，美國從沒有說反對統一，只有說不支持台獨，重點不是要不要而是採取何種形式？而是會是在何時？