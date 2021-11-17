台南市安南區一處偏僻漁塭被人偷倒大量廢棄物。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

1輛大貨車16日凌晨摸黑駛入無人居住的台南市安南區漁塭小徑，市警三分局員警巡邏發現後，立即通知市府環保局人員到場聯手稽查，除當場查獲43歲洪姓男子正要傾倒家具、裝潢廢棄物，還在現場發現大量的裝潢廢棄物，全案依違反廢棄物清理法移送台南地檢署偵辦。

環保局表示，昨天凌晨2點左右，警三分局員警執行巡邏勤務時，發現1輛不明大貨車輛駛入無人居住的安南區漁塭小徑，形跡十分可疑，初步研判可能與偷倒或偷埋廢棄物有關，於是立即通知環保局人員到場聯合稽查。

環保人員及警方除發現該輛大貨車停留在某處魚塭前，正準備傾倒車內的廢棄物，現場還有散落及堆置約2個籃球場面積的大批裝潢廢棄物，懷疑洪男已多次偷倒。

環保局表示，涉案的洪姓司機向合法經營清除廢棄物的朋友借得大貨車，但他本身並不具備清除廢棄物的資格，卻私自招攬清運廢棄家具、廢裝潢木材，還收取費用，依廢清法未經主管機關許可清除、處理廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，後續也要負起清除責任。