台中指標豪宅成交一覽表。

近兩年國際局勢震盪，QE、低利環境導致通膨率落在2％，銀行利息無法彌補通膨帶來的貶值，滿手熱錢的富豪積極尋求現金停泊點，不動產成為資產配置的主要選項，尤其台中擁各項大型建設題材支撐，未來房市發展可期，吸引大量剛性置產需求，指標個案「大陸丽格」近一年成交高達16戶，「寶璽天睿」、「國泰層峰」、「寶輝秋紅谷」等指標個案同樣以亮眼表現再再刷新成交紀錄。

美國聯準會近期宣布QE，預計在2022年中旬才會正式結束，整體資金環境仍相當熱絡，中經院上月也發表經濟預測，上修今年全年經濟成長率至5.84％，根據行政院主計總處最新資料顯示，9月份消費者物價總指數(CPI)，較上月漲0.17％，較上年同月漲2.63％，為102年以來的最高漲幅，通膨預期及寬鬆投資環境也可望使不動產持續被視為置產熱門標的。

觀察近期豪宅市場，以大陸建設委託義大利國寶建築Antonio Citterio及其團隊ACPV設計的「大陸丽格」最受矚目，今年還一舉拿下摩天大樓項目的國際建築獎(IAA)及高層建築年度設計項目的建築大師獎(AMP)，兩項大獎均為今年全台唯一奪獎建築，令業界刮目相看。

「大陸丽格」自以去年落成後即成為高端豪宅市場焦點，交易頻傳，近一年合計共有16筆交易，今年均價更達64.89萬元，相比預售時期均價約57萬，有近14％的漲幅，社區保值力驚人，其中，27樓及33樓紛紛攻上7字頭大關，今年7月24樓戶實品屋，以總價1.2億元成交、拆算單價高達91.3萬元，穩居今年最高價建築，另外，同樣由ACPV全案設計的「大陸宝格」，去年底18樓實品屋以總價1.82億元成交，拆算每坪單價高達92萬元，也使大陸建設連續兩年無論價格、交易量皆稱霸中台灣。

今年同樣獲美國Luxury Lifestyle Award及英國國際房地產大獎（IPA）等國際獎項肯定的「寶璽天睿」為加拿大國寶建築師Michael Green、日本神級空間大師片山正通、與亞洲最具影響力的室內設計公司Kydo Design聯手擘劃，近一年則有10筆交易揭露，社區均價目前已達68.1萬元，為台中均價最高之社區，備受各界矚目與海外返台置產的企業主極度青睞。

位在市政北二路名人巷頭的「國泰層峰」，憑藉國泰品牌魅力與堅實營建品質，穩居台中十大豪宅排行榜深獲頂級客層喜愛，近一年也有7筆成交表現，目前全案僅剩個位數戶別。

至於「寶輝秋紅谷」曾以頂樓戶每坪97萬創下台中最貴豪宅交易的也延續這股氣勢，近一年共有8筆交易，且有多筆7字頭以上交易，助攻社區均價一路上揚，目前已達61.35萬。