上市櫃公司第三季稅後獲利雖繳出1.18兆元新高，但仍有不少公司慘虧，第三季季報未如期公告的互億（6172）預計明（18）日起停買，前三季每股大虧逾2個股本的康控-KY（4943）、大虧1.2個股本的VHQ-KY（4803）、淨值轉負數年底前將下櫃等，以及杏國（4192）及駿熠電（3642）明天起打入全額交割股，5檔個股今天幾乎都直接跳水跌停打不開。

杏國之前因新藥第三期解盲未過，股價連殺10多根跌停，之後在40元之上止穩震盪，但第三季季報公布結果，每股虧損擴大至1.9元，累計前三季虧損達3.34元；駿熠電前三季每股也虧1.63元，淨值均掉到5元以下，遭櫃買中心列變更交易方法，即打入全額交割股。

此外，互億自結前三季每股獲利0.71元，但第三季財報卻出不來，股價從10月下旬就連跌了6根跌停，之後在20元之上震盪整理，因財報出不來，且自明天起停止買賣，股價再度應聲跌停。

康控-KY於2017年12月間，股價曾達624元天價，但近年來獲利節節敗退，造成股價跌跌不休，宣布今年前三季每股虧損20.13元，股價連二根跌停至41.5元。

VHQ-KY也曾是200元俱樂部，2018年5月曾達244元，今年前三季大幅虧損12.48元，如今股價連三根跌停後，今天跌停僅剩下7.48元。由於淨值已轉為負數，預計12月27日起下櫃。