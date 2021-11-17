衛福部長陳時中說「人與人的連結」流行金句後，引發社會許多遐想和解讀。市議員林祈烽等人質詢說，中市去年有2823人感染法定傳染病，他以為是感染新冠肺炎的人數最多，卻是梅毒和淋病的人分占1、3名，染病年齡層又偏低，衛生局應對年輕人宣導降低感染風險。衛生局長曾梓展說，將積極宣導衛教工作。

林祈烽說，去年爆發Covid-19新冠肺炎已列入法定傳染病病例之一，自疫情爆發以來，每日的感染與死亡人數都是各界關心焦點。但根據衛福部公布資料，台中市去年感染法定傳染病病例有2823人，雖然較前年少，但新冠肺炎卻不是染病人數的第一名，反而是梅毒、結核病和淋病占前3名。

林祈烽指出，這些法定傳染病的病例中，以梅毒1077人最多，結核病509人次之，淋病501人排第3名，HIV（人類免疫缺乏病毒）感染也有175人，大家最擔心害怕的新冠肺炎只有76個確定病例。

林祈烽表示，會感染這些病例，是不是「人與人的連結」關係缺少了一些防護性的動作？感染梅毒的人年齡層都偏低，在19歲以下的就超過600位，一半以上的染病者年齡也都在39歲以下，淋病也差不多是這樣的趨勢，是不是年輕人較缺乏衛教知識？

衛生局長曾梓展說，法定傳染病是政府所列管的疾病，梅毒、淋病是性接觸傳染所造成，HIV、AIDS和TB肺結核都是衛生局重點管理疾病，都有列入統計，特別是梅毒、淋病和AIDS的病人都有在逐年減少中。

曾梓展強調，衛生局每年都有在學校積極宣導衛教工作，染病的人也有列管並定期追蹤，未成年人會染病，大概都是接觸到不乾淨的器具如毛巾之類的被傳染，至於HIV或愛滋病則較屬於血液感染，一般來說，沒有防護性的性行為較容易感染。