國民黨立委林奕華因支持同婚，過去選舉時曾有對手參選的目的就是為了攻擊此事，拜票時還曾有民眾拿掃把要把她趕走，她日前接受網路節目專訪時更自曝，曾被同志告白。林奕華也在節目中詢問是否要談感情，命理師則嘆氣表示「要直說嗎？」

林奕華在昨（16）日播出的《今天神回應》節目中談到，因支持同志婚姻，過去選舉時有一個候選人甚至出動宣傳車，「就是為了打我投這個票」，結果反而是在幫她宣傳。對於民眾的聲音，她則認為，對自己價值觀負責，也尊重別人的價值觀，並分享有次在市場拜票，有人拿掃把衝出來要趕走她，還有次遇到一位媽媽，罵她這樣是讓孩子有錯誤的學習，更嗆「我不但不會投票給你，讓我身邊的朋友都不投票給你」，當她仍堅定立場。

林奕華也分享，曾有同志半夜1、2點找她求救，因突然身體有狀況，但伴侶無法幫他簽同意書；也曾有同志朋友過世，但男朋友是名人，可是兩人戀情沒有公開；也遇過同志出櫃，小孩反而鼓勵他，最後幸福的發展，但還是有很多人不敢表達自己是同志。

主持人阿KEN則問，會不會有女生愛慕她？林奕華坦言曾被告白。至於同志議題方面還有什麼要加強的？林奕華則說，目前同志婚姻只在「本國婚姻」，異國婚姻仍不被允許，且現在因疫情的關係，「去哪邊將來都要關（隔離檢疫）那麼久，受分離之苦，所以這應該是下一步」，已經有人提案了，但就要看會不會排到程序裡面，慢慢讓社會有更多的理解，也不是強推、硬推。

阿KEN追問，幾年後若此議題非常普及，是否會透露政壇有誰是同志嗎？林奕華則笑說，「應該是有了」。

此外，對於戀情部分，林奕華透露有朋友幫忙介紹對象，但立委工作比較忙，雖然婚姻幸福的也很多，但離婚的也很多，所以乾脆全力在工作上。而節目也邀請一位命理師小龐，當他談到林奕華感情時先嘆了一口氣，並問「要直說嗎？」接著他解釋，目前林奕華是在「坎宮」，也就是「陷」，很像陷進去泥沼裡面的感覺；至於說別人介紹對象，他也說，從牌面看起來對方應該不是很好相處。

林奕華聽完後直呼好準，但若真的要談戀愛，她認為要把工作先放一邊，否則對對方也不公平，因為時間必須花在工作上。另小龐也建議，個性偏向柔和的「水向感」男性比較適合林奕華，至於工作前景則非常看好。